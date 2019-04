Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Defektes Licht führte zu sattem Ende

Erfurt (ots)

Ein defektes Abblendlicht hatte für einen Autofahrer am Samstag ein sattes Ende. Der 33-jährige Suzuki-Fahrer fuhr am Abend auf der Liebknechtstraße, als er von Polizisten angehalten wurde. Er konnte keinen Führerschein vorweisen, weil er diesen gar nicht besaß. Ein Drogenvortest zeigte an, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Das war aber noch nicht alles. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt vor. Nachdem der Autofahrer sich einer Blutentnahme unterziehen und die Autoschlüssel abgeben musste, wurde er noch am gleichen Abend in ein Thüringer Gefängnis gebracht. (CD)

