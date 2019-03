Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlafplatzsuche endet in Gefängniszelle - Erfurt

Erfurt (ots)

Am Samstagmittag beobachteten mehrere aufmerksame Bürger wie am Juri-Gagarin-Ring in Erfurt eine männliche Person den Zaun vom Gelände des leerstehenden TA-Gebäudes aufschnitt und sich zu dem verlassenen Gelände Zutritt verschaffte. Die sofort eingesetzten Polizeibeamten konnten die Person auf dem Gelände feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Zu seiner Verteidigung gab der 30jährige obdachlose Mann an, ledig einen Schlafplatz gesucht zu haben. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Eine durchgeführte Personalienüberprüfung ergab, dass weiterhin gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. (AK)

