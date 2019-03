Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Übermütiger Trunkenbold

Erfurt (ots)

Am Samstagmorgen, den 30.03.2019, gegen 07:15 Uhr, führten Beamte der Erfurter Polizei im Bereich der Schmidtstedter Straße präventive Kontrollen in den dortigen 24h- Lokalitäten durch. Hierbei tat sich ein deutlich angetrunkener Herr besonders hervor, welcher seinen Unmut über die Anwesenheit der Polizei lautstark kundtat. Seitens der Beamten wurde die Person zur Mäßigung aufgefordert. Anderen Besuchern war das aufmüpfige Verhalten ebenso ein Dorn im Auge, so dass diese den Trunkenbold in einen rückwärtigen Bereich der Lokalität führten und beruhigten. Auch durch die Kollegen wurde das provozierende Verhalten als alkoholbedingtes Augenblickversagen bewertet, so dass vorerst keine weiteren Maßnahmen gegen den Herrn angedacht waren. Die Kontrolle der Bar verlief ohne die Feststellung etwaiger Rechtsverstöße, so dass die Lokalität verlassen wurde. Kurz darauf verließ auch der Pöbler das Lokal, eilte den Beamten nach, schrie sie an, beleidigte diese mehrfach und forderte lautstark zum Faustkampf auf. Die beiden Kollegen redeten mehrere Minuten beschwichtigend auf die Person ein, konnten jedoch offensichtlich nicht zu diesem durchdringen. Letztlich zog er provozierend seine Jacke aus, warf diese auf den Boden und griff die Kollegen mit geballten Fäusten an. Daher musste er unter Anwendung von körperlicher Gewalt gebändigt werden, wobei er im Gesicht verletzt wurde. Aufgrund seiner Verletzungen und der stattlichen Alkoholisierung von 2,68 Promille musste der 25jährige Erfurter in der Folge in einem Erfurter Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Es wurde Strafanzeige aufgrund Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung (Versuch) und Beleidigung erstattet. (MF)

