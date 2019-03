Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jugendliche Randalierer ziehen durch die Brühlervorstadt

Erfurt- Süd (ots)

In den Abendstunden des 29.03.2019, gegen 21:45 Uhr, wurde die Erfurter Polizei durch mehrere Anwohner darüber informiert, dass es im Bereich des Luisenparks und der Alfred-Hess-Straße durch mehrere größere Personengruppen zu Ruhestörungen kam. Dies artete anschließend dahingehend aus, dass etwa 75 Personen randalierend die Alfred-Hess-Straße in Richtung Gothaer Platz entlang liefen. Zudem sprangen mehrfach Personen unvermittelt auf die Straße, so dass passierende Pkw-Fahrer zu Gefahrenbremsungen und Ausweichmanövern gezwungen wurden. Aufgrund der Meldungen wurden alle verfügbaren Einsatzkräfte zum Einsatzort entsandt. Weiterhin wurde ein Einsatzzug der Bereitschaftspolizei angefordert, welcher im späteren Verlauf die Erfurter Kollegen unterstützte. Beim Erblicken der ersten Streifenwagen zerstreute sich die Gruppierung fluchtartig in alle Himmelsrichtungen. Im Zuge der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnten insgesamt 27 Personen im Alter von 15 bis 19 Jahren, welche derzeit noch als Zeugen im Strafverfahren geführt werden, einer Personalienfeststellung unterzogen werden. Die parallel laufenden Ermittlungen zum Sachverhalt an dem sich über 500 Metern erstreckenden Tatort ergab, dass im Luisenpark eine Straßenlaterne aus der Verankerung gerissen und somit zerstört wurde. Weiterhin wurde durch die Personen derart gegen weitere Straßenlaternen getreten, dass im gesamten Straßenzug eine automatische Notabschaltung erfolgte. Zudem wurden drei geparkte Pkw mutwillig beschädigt. So wurde eine Frontscheibe eingeschlagen, an einem Pkw der Lack zerkratzt und bei einem weiteren Fahrzeug wurde das Markenemblem abgebrochen und entwendet. Weiterhin war an Schuhabdruckspuren erkennbar, dass bisher unbekannte Personen über mindestens fünf Pkw gelaufen sind. Ob hierbei Sachschäden entstanden sind, ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Durch den ID Süd wurde ein Strafverfahren wegen Landfriedensbruch, Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung eingeleitet und die weiteren Ermittlungen an die Kriminalpolizei übergeben. Weiterhin wurden drei minderjährige Personen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Personen, die Angaben zu den Tätern oder zum Tatverlauf machen können, sowie Kraftfahrer, welche durch auf der Straße befindliche Personen behindert wurden, werden gebeten sich unter Angabe des Aktenzeichens 84817/2019 bei der KPI Erfurt (0361/7443- 1465) zu melden. (MF)

