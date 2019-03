Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Wie bereits am Montag berichtet, ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 16.00 Uhr eine filmreife Stuntshow im Erfurter Süden. Eine Streifenwagenbesatzung wollte einen Quad-Fahrer im Bereich der W.-Busch-Straße einer Kontrolle unterziehen. Der 37-Jährige Fahrer versuchte zu flüchten und schnitt mehreren Verkehrsteilnehmern die Vorfahrt. Als er abbremste nutzte einer der Beamten die Gelegenheit und hielt den Verkehrsrowdy fest. Dieser gab erneut Gas, der Polizist ließ nicht los und wurde so ca. 150m mit gezogen. Als der Quad-Fahrer endlich anhielt, wurde er zu Boden gebracht und ihm wurden Handfesseln angelegt. Er stand unter Drogen, hatte keinen Führerschein, das Quad war nicht zugelassen und die Kennzeichen selbst gebastelt. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Auf der Geraer Straße fuhr ein Radfahrer (in Richtung Jenaer Straße) der durch den Quad Fahrer ausgebremst wurde. Auch in der W.-Busch-Straße musste ein von rechts kommender vorfahrtsberechtigter Pkw bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Diese und andere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Erfurt Nord zu melden: 0361/ 78400. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell