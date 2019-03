Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tresordiebe - Erfurt

Erfurt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in Büroräume am Löberwallgraben eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Geschäftsräume und entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Die gleichen Büros waren etwa eine Woche zuvor von Einbrechern aufgesucht und durchsucht worden. In dem Fall richteten die Täter rund 700 Euro Sachschaden an und erlangten keine Beute. Wer hat in der Nacht zum Donnerstag am Löberwallgraben verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet der Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0, unter der Vorgangsnummer 83088. (CD)

