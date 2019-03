Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit zwischen Autofahrern endet mit schweren Verletzungen

Erfurt (ots)

Gestern Abend, gegen 19:00 Uhr, eskalierte ein Streit zwischen zwei Autofahrern Am Wiesenhügel in Erfurt. Ausgangspunkt des Streites soll ein Vorfahrtsfehler gewesen sein. Einer der beiden Männer stoppte seinen Renault kurz vor dem Milwitzweg, um den anderen Autofahrer zur Rede zu stellen. Als der 48-jährige Mann auf das andere Auto zulief, gab der unbekannte Mann Gas und fuhr frontal auf ihn zu. Der Mann fiel auf die Motorhaube, stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Der Autofahrer flüchtete unerkannt. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen Audi der Q-Reihe handeln. Zeugen konnten am Wagen das Kennzeichenfragment LB bzw. LI erkennen. Am Auto befinden sich vermutlich Schäden im Bereich der Motorhaube bzw. Schürze. Der Autofahrer war etwa 30 Jahre alt, hatte einen südländischen Typ, schwarze Haare und einen 3-Tage-Bart. Am linken Handrücken hatte der Mann ein Tattoo. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall wahrgenommen haben, bzw. Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug bzw. Fahrer machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 83897 entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell