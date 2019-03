Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zerstörungswut - Sömmerda

Erfurt (ots)

Viel Energie müssen unbekannte Täter in Leubingen aufgebracht haben. Sie suchten die Halle auf einem Firmengelände auf und zerschlugen 60 Fensterscheiben und die Scheibe einer Glastür. Vermutlich handelten die Täter aus reiner Zerstörungswut und waren nicht in der Halle. Der Schaden wurde am Mittwochvormittag festgestellt und als Sachbeschädigung bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Der Schaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Noch ist nicht bekannt, wann sich die Tat ereignet hat. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda, unter Tel. 03634/ 336-0 entgegen. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell