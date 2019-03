Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe erwischt - Erfurt

Erfurt (ots)

Nicht unbeobachtet blieben drei junge Männer am Mittwochabend in einem Geschäft in der Bahnhofstraße. Sie schauten sich zunächst im Geschäft um und ließen dann verschiedene Bekleidung aus dem Sortiment unter ihrer Oberbekleidung verschwinden. Als sie dann zum Ausgang liefen, versuchte der Ladendetektiv die jungen Männer aufzuhalten. Ein Mann schlug dem Ladendetektiv allerdings mit der Hand ins Gesicht und flüchtete. Seine beiden Begleiter konnte der 55-jährige Ladendetektiv zwar aufhalten, inzwischen hatten diese sich aber ihrer Beute entledigt. Er ließ sie schließlich laufen und fand danach im Geschäft die zurückgelassenen Jeanshosen und ein T-Shirt. Die Männer waren ca. 17 bis 21 Jahre alt, ausländischen Typs und ca. 170 bis 180 cm groß. Ein Täter hatte schwarze gegelte Haare, der andere trug ein Basecape. Wer hat die Männer gesehen und kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0 unter Angabe der Vorgangsnummer 82725 entgegen. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell