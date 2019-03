Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von Motorradhelmen und -bekleidung - Sömmerda

Erfurt (ots)

In Sömmerda sind unbekannte Täter im Garagenkomplex der Thomas-Müntzer-Straße in eine Garage eingebrochen. Der Eigentümer stellte am Dienstagnachmittag das aufgebrochene Garagentor fest. Aus der Garage fehlten zwei Halbschalenhelme und drei Motorradlederjacken im Gesamtwert von 1.500 Euro. Der Einbruch muss im Zeitraum vom 21.03. bis 26.03.19 geschehen sein. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda, unter Tel. 03634/ 336-0 entgegen. (CD)

