Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall bei Paketzustellung - Erfurt

Erfurt (ots)

Beim Einparken hat ein Paketzusteller am Dienstagvormittag am Mühlgraben ein anderes Auto übersehen. Der 23-Jährige wollte rückwärts mit seinem Mercedes Sprinter hinter einem Kia einparken, um ein Paket auszuliefern. Beim Einparken stieß der Transporter mit dem Kia zusammen, so dass an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell