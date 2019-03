Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit um Parklücke - Erfurt

Erfurt (ots)

Ziemlich ungehalten reagierte am Dienstagabend ein Autofahrer in Erfurt-Gispersleben. Ihm hatte ein anderes Auto die Vorfahrt genommen und dann auch noch die Parklücke weggeschnappt. Nachdem die parkende Autofahrerin aus ihrem Wagen gestiegen war, kam es zum Streit zwischen den beiden. Dann soll der Mann mit seinem Auto auf die Frau zugefahren sein, so dass sie sich bedroht fühlte. In seiner Wut trat der 37-Jährige den Außenspiegel ihres Autos ab. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an. (CD)

