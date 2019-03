Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto nach Diebstahl festgefahren - Erfurt

Erfurt (ots)

Einen ungewöhnlichen Fund machte eine Frau in einem Waldstück bei Niedernissa. Bei einem Spaziergang entdeckte sie einen verlassenen, festgefahrenen Ford Focus. Die Polizei suchte das Waldstück am gestrigen Tag ab und wurde fündig. Das ungute Gefühl der Spaziergängerin bestätigte sich bei einer Überprüfung des Autos. Der Wagen wurde vor etwa einer Woche in Erfurt gestohlen. Auch die Kennzeichen standen in Fahndung. Der Autodieb hatte sich versehentlich im Wald festgefahren. Mit einem Wagenheber versuchte er sich dann aus der misslichen Lage zu befreien. Offensichtlich war ihm das aber nicht gelungen. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell