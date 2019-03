Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Harvester - Sömmerda

Erfurt (ots)

Auf Sägeschwerter und Sägeketten haben es unbekannte Diebe im Wald bei Burgwenden abgesehen. Diese waren in einem sogenannten Harvester, einem Holzvollernter, verstaut. Die Täter brachen die abgestellte Maschine auf und gelangten somit an das Forstwerkzeug im Wert von rund 1.300 Euro. Wer hat am vergangenen Wochenende im Wald bei Burgwenden verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda, unter Tel. 03634/ 336-0 entgegen. (CD)

