Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mountainbike vor Geschäft gestohlen - Erfurt

Erfurt (ots)

Während des Einkaufs wurde einem 25-jährigen Mann am Montagabend in der Weimarischen Straße das Mountainbike gestohlen. Er hatte gegen 21:00 Uhr das braun/blaue Mountainbike vor einem Einkaufszentrum abgestellt und abgeschlossen. Nachdem er aus dem Geschäft zurückkam, stand das Fahrrad nicht mehr an seinem Platz. (CD)

