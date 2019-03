Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Besitzer fand sein Fahrrad wieder - Erfurt

Erfurt (ots)

Glücklich war ein 23-jähriger Mann als er am Montagnachmittag sein Damenfahrrad Am alten Nordhäuser Bahnhof wiederentdeckte. Das Fahrrad wurde dem jungen Mann vor einer Woche aus dem Garten gestohlen. Allerdings hatte der Mann noch keine Zeit gehabt, den Diebstahl der Polizei zu melden. Als er gestern nun sein Fahrrad angeschlossen an einem Verkehrszeichen wiederfand, informierte er die Polizei. Nachdem zweifelsfrei feststand, dass das Fahrrad ihm gehörte, wurde das Schloss geknackt und das Fahrrad seinem Besitzer wieder übergeben. Wer für den Diebstahl verantwortlich ist, ist noch nicht klar.(CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell