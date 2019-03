Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drahtesel stand in Fahndung - Erfurt

Erfurt (ots)

Die Fahrt mit dem Fahrrad endete heute Morgen für einen 24-Jährigen heute Morgen vor den Augen der Polizei. Er kam gegen 02:00 Uhr am Henry-Pels-Platz in eine Verkehrskontrolle. Die Überprüfung der Rahmennummer zeigte, dass das Fahrrad nicht ihm gehörte. Es stand bei der Polizei seit letztem Jahr wegen Diebstahls in Fahndung. Der junge Mann behauptete, dass er das Gefährt über das Internet gekauft hätte. Er musste das Fahrrad zur Sicherstellung den Polizisten überlassen und erhielt eine Anzeige wegen Hehlerei. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell