Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit wegen Parklücke - Erfurt

Erfurt (ots)

Am Samstagmittag sind auf dem Parkplatz eines Erfurter Möbelhauses zwei Autofahrer wegen einer Parklücke in Streit geraten. Der Streit endete so, dass der eine Autofahrer den anderen Autofahrer schuppste. Der 57-Jährige stürzte dabei zu Boden und verletzt sich die Hand. Daraufhin fuhr der streitsüchtige Autofahrer mit einem Auto davon. Zeugen halfen dem verletzten Mann und riefen bei der Polizei an. Der 57-Jährige musste sich aufgrund seiner Verletzungen ins Klinikum begeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (CD)

