Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Retter in der Not - Erfurt

Erfurt (ots)

Ein Garagenbesitzer ist am Samstagmittag in eine missliche Lage geraten. Der Mann hatte sich in seiner Garage in der Lowetscher Straße selbst "eingesperrt". Er machte derart auf sich aufmerksam, dass ein anderer Mann ihm zur Hilfe eilte. Das Tor der Garage hatte sich so fest verkeilt, dass es sich nicht mehr öffnen ließ. Der hilfsbereite 31-jährige Mann wählte daraufhin den Notruf der Polizei. Noch ehe die Polizei vor Ort eintraf, konnte der Mann dann doch aus seiner Garage unbeschadet befreit werden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell