Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rehbock verirrt - Sömmerda

Erfurt (ots)

Ein Rehbock hat am Sonntagnachmittag in Sömmerda den Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Ein Spaziergänger hatte das Tier am Altarm der Unstrut, in der Nähe der Erfurter Straße, festgestellt. Aufgrund der vielen Spaziergänger im Park war der Rehbock vollkommen irritiert und wirkte sehr unruhig. Offensichtlich hatte sich das Wild in den Park verirrt. Zum Glück konnte dem gestressten Rehbock geholfen werden. Mit Unterstützung eines Tierheimmitarbeiters konnte das Tier eingefangen und auf einem Feld wieder freigelassen werden. (CD)

