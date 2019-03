Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingebrochen

Erfurt (ots)

Diebe brachen heute Morgen in ein Einkaufszentrum am Roten Berg in Erfurt ein. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu zwei Geschäften und bedienten sich u.a. in einem Schnäppchenmarkt. Aus einem Tabakgeschäft ließen die ungebetenen Gäste Zigaretten und Bargeld mitgehen. Wie hoch der Beuteschaden genau ist, muss noch ermittelt werden. Fest steht aber, dass die Einbrecher offenbar gestört wurden. Sie lösten Alarm aus, so dass sie ihr Einbruchswerkzeug zurück ließen und unerkannt flüchteten. Der Inspektionsdienst Erfurt-Nord nimmt Hinweise unter Tel. 0361/ 7840-0 entgegen. (JS)

