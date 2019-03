Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei sucht Zeugen! - Erfurt

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Straftat, die sich am 21.09.2018 in einem Supermarkt am Ammertalweg zugetragen hat. Ein unbekannter Mann hatte an dem Tag gegen 10:30 Uhr in dem Markt eine Flasche Wodka gestohlen. Ein Ladendetektiv wollte den Dieb verfolgen und wurde dabei aber von einem zweiten Mann daran gehindert. Dieser warf eine Flasche nach dem Ladendetektiv. Zum Glück konnte dieser der Flasche ausweichen. Allerdings verfehlte die Flasche nur knapp den Kopf eines 2-jährigen Kleinkindes, welches mit ihrer Mutter einkaufen war. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Mutter stand daraufhin unter Schock. Die beiden Täter flüchteten danach in Richtung Straßenbahnhaltestelle. Der Täter, der die Flasche Wodka gestohlen hatte, konnte durch die Polizei ermittelt werden. Gesucht wird allerdings noch der zweite Täter, der die Flasche geworfen hat. Dieser war ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, hatte dunkle Haare und trug eine Jacke und Hose in Armeestil. Die Polizei geht davon aus, dass sich die beiden Täter kennen. Die Straftat wurde leider erst später bei der Polizei bekannt. Trotzdem erhoffen sich die Ermittler des Inspektionsdienstes Erfurt-Süd Hinweise aus der Bevölkerung. Wer war an dem besagten Tag in dem Geschäft und hat die Tat gesehen oder wer kann Angaben zu dem Täter und dessen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0 unter Angabe der Vorgangsnummer 38971 entgegen. (CD)

