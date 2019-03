Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer verletzt

Erfurt (ots)

Ein Autofahrer übersah am Donnerstagabend beim Abbiegen einen Radfahrer. Der 69-jährige Autofahrer kam von der Leipziger Straße gefahren und wollte an der Einmündung Am alten Nordhäuser Bahnhof abbiegen. Der Fahrradfahrer hatte zudem kein Licht eingeschaltet, so dass er von dem Rentner übersehen wurde. Der Fahrradfahrer wurde von dem Auto erfasst und dabei leicht verletzt. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell