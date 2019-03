Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorhacke weg

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine offen stehende Gartenlaube war für Diebe die Gelegenheit an eine Motorhacke zu gelangen und diese zu stehlen. Das Gartengerät verschwand im Zeitraum vom Montag bis Mittwoch in Leubingen. Am Mittwochnachmittag stellte der Besitzer den Verlust der Hacke fest und meldete den Diebstahl der Polizei. (CD)

