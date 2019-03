Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Über drei Promille

Sömmerda (ots)

Ein völlig betrunkener Autofahrer kam Polizeibeamten am Mittwochnachmittag in einer Einbahnstraße in Sömmerda entgegen gefahren. Sie hielten den Toyota-Fahrer in der Salzmannstraße an und stellten fest, dass der 55-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Das Messergebnis auf dem Alkoholmessgerät zeigte über 3 Promille an. Eine knappe Stunde zuvor wurden Polizeibeamte in die Fabrikstraße zu einem Verkehrsunfall gerufen. Dort hatte ein Autofahrer Probleme beim Abbiegen. Der VW kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Verkehrszeichen. Auch hier war bei dem Fahrer Alkohol im Spiel. Das Messergebnis zeigte bei dem 61-Jährigen über 2,3 Promille an. Beide Männer mussten zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht werden. Ihre Führerscheine wurden von den Polizisten sichergestellt. (CD)

