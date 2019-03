Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkäufer ausgetrickst

Erfurt (ots)

Äußerst geschickt muss ein Mann am Mittwoch in einem Schmuckgeschäft in der Erfurter Innenstadt vorgegangen sein, um an eine teure Goldkette zu gelangen. Der Unbekannte betrat gegen 14:00 Uhr das Geschäft und ließ sich von dem Verkäufer mehrere Goldketten zeigen. Nachdem der Mann kein Kaufinteresse zeigte und das Geschäft verließ, räumte der Verkäufer den Schmuck wieder ein. Dabei bemerkte er, dass eine 585er Goldkette im Wert von fast 2.000 Euro aus dem Sortiment fehlte. Der unbekannte Mann war ca. 175 bis 185 cm groß, sprach akzentfrei Deutsch, wirkte gepflegt, sportlich und hatte dunkle nach hinten gegelte Haare. (CD)

