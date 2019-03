Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb Rentnerin ausgetrickst

Erfurt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochvormittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Scharnhorststraße eine 87-jährige Rentnerin ausgetrickst. Der Mann bat die Rentnerin um Wechselgeld. Daraufhin zückte die Frau bereitwillig ihr Portemonnaie. Der unbekannte Mann zeigte sich "behilflich" und griff nach den Geldscheinen in ihrem Portemonnaie. Ehe die Rentnerin reagieren konnte, schnappte sich der unbekannte Mann insgesamt 90 Euro in Geldscheinen und floh aus dem Geschäft. Der Mann war ca. 180 cm groß, trug einen dunklen edlen Mantel und einen auffälligen großen Hut. Wer hat den Mann gesehen und kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 75828 entgegen. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell