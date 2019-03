Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto verschwunden

Erfurt (ots)

Eine 43-jährige Erfurterin musste heute Morgen feststellen, dass Unbekannte in ihre Wohnung eingebrochen waren. Die Diebe verschafften sich in der Nacht Zutritt zu der Wohnung in der Krämpfervorstadt und stahlen die Autoschlüssel der Frau. Das vor der Tür parkende Auto war so leichte Beute. Der Wert des Pkw wird auf ca. 18 000 EUR geschätzt. Wie die Diebe in die Wohnung der Frau gelangten, ist noch unklar. (JS)

