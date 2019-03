Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf dem Dach gelandet

Erfurt (ots)

Heute Morgen entdeckte gegen 06.30 Uhr ein Busfahrer in der Ortslage Bischleben, einen auf dem Dach liegenden VW. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass eine Scheibe des Autos eingeschlagen war und sich keine Person im Auto befand. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich jemand bei dem Unfall verletzt hat sind umfangreiche Maßnahmen angelaufen. Das Auto ist auf einen 29-jährigen Erfurter zugelassen. Die Absuche nach beteiligten Personen wurde durch einen Suchhund, sowie dem Polizeihubschrauber unterstützt. Gegen Mittag meldete sich der Mann bei einer Bekannten, so dass die Maßnahmen zur Gefahrenabwehr eingestellt wurden, da es dem 29-Jährigen offensichtlich gut geht. Was genau passiert ist, ist noch nicht klar. Der VW wurde abgeschleppt.(JS)

