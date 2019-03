Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Holzhaufen abgebrannt - Sömmerda

Erfurt (ots)

Etwa fünfzehn Festmeter Holzscheite sind gestern in einem Garten zwischen den Ortslagen Bilzingsleben und Düppel abgebrannt. Zeugen stellten den Brand am Abend an der "Kratzleite" fest und informierten die Rettungsleitstelle. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand. Ersten Erkenntnissen zufolge wird von Brandstiftung ausgegangen. Das Holz muss im Zeitraum zwischen 16:00 und 20:00 Uhr angebrannt worden sein. Der Schaden wird auf 500 Euro beziffert. Die Ermittler der Polizeiinspektion Sömmerda suchen Zeugen, die im Bereich der Gartenanlage verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda, unter Tel. 03634/ 336-0 entgegen. (CD)

