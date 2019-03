Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto nicht zugelassen und unter Drogen - Sömmerda

In Weißensee fiel Beamten der Polizeiinspektion Sömmerda am Montagabend ein Mercedes Sprinter auf, dessen Kennzeichen entstempelt waren. Sie hielten den Fahrzeugführer an und machten bei ihm einen Drogenvortest. Das Ergebnis bestätigte die Vermutung der Beamten. Der Test verlief positiv. Dem 37-Jährigen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme veranlasst. (CD)

