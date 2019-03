Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfallfrei in die Frühjahrssaison - Erfurt

Erfurt (ots)

Die Frühjahrssaison steht bevor und viele Kraftfahrer holen ihre geliebten Mopeds und Motorräder wieder aus dem "Winterschlaf". Das bedeutet für die Zweiradfahrer und anderen Verkehrsteilnehmer besonders achtsam zu sein. Um Unfälle zu vermeiden, sollten Autofahrer ihre Fahrweise anpassen, vorausschauend fahren, mit überholenden Kradfahrern rechnen und besonders beim Abbiegen oder Vorfahrt gewähren, die Geschwindigkeit der Kradfahrer einkalkulieren. Die Zweiräder werden oft übersehen. Aber auch die Kradfahrer sollten gut vorbereitet in die neue Saison starten und einen Frühjahrscheck ihrer Zweiräder durchführen. Überprüft werden sollten unbedingt Licht, Bremsen, Fahrwerk und Reifen. Aber auch vernünftige Bekleidung und ein guter Helm gehören zu einer guten Ausstattung, um Verletzungen bei Stürzen zu vermeiden. Erst am Montag ereigneten sich im Stadtgebiet von Erfurt zwei Unfälle mit Krädern. Am zeitigen Nachmittag übersah ein 41-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Triftstraße/Salzstraße einen Motorradfahrer, der Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wobei der 58-jährige Motorradfahrer leicht wurde. Am Abend bemerkte ein 46-jähriger Autofahrer zu spät ein Moped, welches auf der Käthe-Kollwitz-Straße gefahren kam. Der Citroen-Fahrer wollte das Gelände der Tankstelle verlassen, um auf die besagte Straße aufzufahren. Der 41-jährige Moped-Fahrer konnte zwar dem Auto auszuweichen, stürzte aber dabei. Er wurde leicht verletzt. (CD)

