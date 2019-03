Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Durstig - Erfurt

Erfurt (ots)

Ein Mann wurde am Montagabend an einer Tankstelle der Mittelhäuser Straße wütend, weil er kein Bier ausgehändigt bekam. Der 44-Jährige hatte zunächst an der Tankstelle Pfandflaschen abgegeben. Von dem Pfandgeld wollte er sich neues Bier kaufen. Da das Pfandgeld allerdings für ein neues Bier nicht ausreichte, drehte der Mann durch und schlug die Nachtschalterklappe vor den Augen des Tankstellenmitarbeiters zu. Dieser wurde dabei an der Hand verletzt, so dass der 34-Jährige noch vor Ort medizinisch behandelt werden musste. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz. Durch die Polizeibeamten erhielt der 44-jährige Mann einen Platzverweis und eine Anzeige. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell