LPI-EF: Wer kennt diesen Mann?

Der abgebildete Mann steht im Verdacht, letztes Jahr eine Körperverletzung begangen zu haben. Am 16.09.2018 kam es in der Diskothek am Willy-Brandt-Platz zu einem Streit zwischen zwei jungen Männern. Der Unbekannte schlug vermutlich mit einer Glasflasche einen 25-Jährigen auf den Kopf, so dass dieser leicht verletzt wurde. Der abgebildete Mann ist Mitte 20, ca. 180cm groß und hat auf dem rechten Oberarm ein Tattoo. Er war mit einer Jeans und dunklem T-Shirt bekleidet. Die Haare trug er kurz, möglicherweise hat er auf der linken Gesichtshälfte eine Narbe. Hinweise nimmt die KPI Erfurt entgegen: 0361/ 7443 1465. (JS)

