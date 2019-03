Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im Drogenrausch - Erfurt/Sömmerda

Erfurt (ots)

Im Drogenrausch fuhr ein 29-jähriger Autofahrer am Sonntag in eine Verkehrskontrolle. Er wurde kurz vor Mitternacht auf der Liebknechtstraße gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Auch für einen 27-jährigen Fahrzeugführer endete der Sonntagnachmittag auf der Polizeidienststelle. Er wurde am Nachmittag von Polizeibeamten in Frömmstedt einer Kontrolle unterzogen. Der Drogenvortest zeigte an, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Somit musste er sein Fahrzeug stehen lassen und zur Blutentnahme in das Krankenhaus mitkommen. Beide Fahrer erhielten eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. (CD)

