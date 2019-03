Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Einfamilienhaus - Erfurt

Erfurt (ots)

Eine Bewohnerin aus Erfurt-Linderbach musste nach der Rückkehr aus ihrem Urlaub am Sonntag feststellen, dass in ihr Einfamilienhaus eingebrochen wurde. Im Haus wurden sämtliche Zimmer und Schränke durchwühlt. Vermutlich waren die Täter über eine Leiter in das Haus gelangt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde Bargeld und Schmuck in unbestimmter Höhe gestohlen. Die Kripo ermittelt. (CD)

