Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nachbar erkennt seine gestohlenen Musikinstrument im Internet wieder

Erfurt (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar konnte am Freitag auf einer Kleinanzeigen-plattform im Internet zwei Keyboards wiedererkennen, welche ihm vor einigen Monaten in Erfurt gestohlen worden waren. Bei einer Internet-suche fielen ihm eindeutige Merkmale auf, dass es sich nur jene Keyboards handeln konnte. Daher informierte er den Inspektionsdienst Süd der Erfurter Polizei. Nachdem die Angaben verifiziert werden konnten, wurde über den Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft, sowie des Amtsgerichtes Erfurt eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Hier konnte der 37-jährige Nachbar in seiner Wohnung angetroffen werden. Im Rahmen der Durchsuchung wurden beide Keyboards festgestellt und wieder an den Geschädigten herausgeben. Darüber hinaus konnten drei Fahrräder, darunter ein E-Bike eines Pizzalieferdienstes, festgestellt werden, die eindeutige Diebstahlsmerkmale aufwiesen. Daher wurden alle Fahrräder sichergestellt, sowie im weiteren geprüft, ob diese konkreten Diebstählen zugeordnet werden können. Den 37-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Diebstahl.

