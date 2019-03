Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer kennt den Mann!

Erfurt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am 23.03.2018 gegen 14:20 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Mainzer Straße einen Rentner ins Gespräch verwickelt und ihn gleichzeitig nach Münzgeld gefragt. Der Rentner öffnete daraufhin seine Geldbörse. Durch sein geschicktes Vorgehen gelang es dem Unbekannten dem Rentner 95 Euro Bargeld aus dem Portemonnaie zu stehlen, ohne dass es der Rentner bemerkte. Der Unbekannte war ca. 50 Jahre alt, hatte Bauchansatz, trug eine helle Schiebermütze, eine blaue Jeanshose und dunkle Jacke. Wer kennt den abgebildeten unbekannten Mann und kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 0095973/2018 entgegen. (CD)

