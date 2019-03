Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im Drogenrausch gefahren

Erfurt/Sömmerda (ots)

In Vieselbach wurde am späten Donnerstagabend ein Autofahrer von der Polizei angehalten, bei dem der Drogentest ein positives Ergebnis anzeigte. Der 28-Jährige wurde zur Blutentnahme auf die Polizeidienststelle gebracht, so dass er seinen Nissan stehen lassen musste und nicht mehr weiterfahren durfte. Auch in Sömmerda stellten die Beamten der Polizeiinspektion einen Autofahrer, der unter dem Einfluss von Drogen stand. Sie hielten den VW-Golf kurz vor Mitternacht auf der Weißenseer Straße an. Der Drogentest zeigte ebenfalls ein positives Ergebnis an, so dass der 20-jährige Fahrer zur Blutentnahme in das Krankenhaus musste. Gegen beide Fahrer wurde Anzeige erstattet. (CD)

