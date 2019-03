Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad geklaut

Erfurt (ots)

Einem 27-jährigen Mann wurde im Ortsteil Ilversgehofen ein Mountainbike gestohlen. Er hatte das schwarze Mountainbike gegen 01:00 Uhr an einem Fahrradständer angeschlossen. Als er nach ca. einer Stunde zurückkam, stand nur noch das angeschlossene Vorderrad an dem Fahrradständer. Der Rest des Fahrrads war weg. Er zeigte den Diebstahl bei der Polizei an. (CD)

