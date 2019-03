Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei erteilte Betrunkenen Platzverweis

Erfurt (ots)

Eine Taxifahrerin teilte der Polizei heute Morgen über Notruf mit, dass sie von einem betrunkenen Pärchen belästigt wird. Das Pärchen wollte am Bahnhofsvorplatz in das Taxi einsteigen. Die 62-Jährige lehnte allerdings die Beförderung der beiden Betrunkenen ab. Daraufhin klopften die Beiden permanent an die Autoscheiben des Taxis, obwohl die Frau sie aufforderte, dieses zu unterlassen. Die Polizeibeamten waren innerhalb weniger Minuten vor Ort und erteilten der 24-jährigen Frau und ihrem 44-jährigen Begleiter einen Platzverweis. (CD)

