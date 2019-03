Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Enkeltrick

Landkreis Sömmerda (ots)

Als vermeintlicher Enkel hat sich am Dienstagnachmittag ein unbekannter Anrufer bei einer Rentnerin aus dem Landkreis Sömmerda am Telefon gemeldet. Er fragte die 84-Jährige, ob sie Bargeld zu Hause hätte bzw. Geld abheben könnte. Das Bargeld würde er dann bei ihr abholen. Zum Glück war die 84-Jährige in dem Moment nicht alleine. Eine Mitarbeiterin vom Pflegedienst war zugegen und wurde misstrauisch. Sie beendete sofort das Telefongespräch. Die Polizei warnt gegenüber Fremden vorsichtig zu sein und sich insbesondere zu Vermögensverhältnissen nicht ausfragen zu lassen. Bei Forderungen von Bargeld am Telefon, sollte sofort das Gespräch beendet und der Hörer aufgelegt werden. Bestenfalls ist die Polizei zu informieren. (CD)

