Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogengeruch führte in Wohnung

Erfurt (ots)

In einem Treppenhaus in Erfurt-Melchendorf roch es gestern so stark nach Cannabis, dass Anwohner die Polizei informierten. Die Polizisten überzeugten sich daraufhin selbst von dem Geruch und machten die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus ausfindig. Sie mussten allerdings an der Tür lange klopfen und klingeln, ehe ihnen eine junge Frau die Tür öffnete. In dem Moment drang so starker Drogengeruch aus der Wohnung, dass die Beamten sich Klarheit verschaffen wollten. Jedoch bestritten die 29-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann den Vorwurf des Drogenkonsums. Daraufhin wurde die Wohnung nach richterlicher Anordnung von den Beamten durchsucht. Die Polizisten wurden fündig und stellten neben Bargeld über zehn Gramm Marihuanablüten und Amphetamine sicher. Sie nahmen wegen des Verdachts des Drogenkonsums und -handels eine Anzeige auf. (CD)

