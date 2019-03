Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Schule gelangt

Erfurt (ots)

Vermutlich nutzten Einbrecher den Weg über das Baugerüst, um in eine Schule im Wohngebiet "Am Roten Berg" zu gelangen. Sie brachen am vergangenen Wochenende in die Schule ein und verursachten hierbei Sachschaden in noch unbekannter Höhe. In der Schule wurde verschiedenes Mobiliar durchwühlt, ersten Erkenntnissen zufolge aber nichts gestohlen. (CD)

