Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Heckscheibe von Microcar zerstört

Erfurt (ots)

Unbekannte haben am Montag auf einem Parkplatz im Wohngebiet "Am Roten Berg" die Heckscheibe von einem Microcar-Fahrzeug zerstört. Das Fahrzeug parkte auf dem großen Parkplatz am Karl-Reimann-Ring. Der 72-jährige Besitzer stellte am Nachmittag den Schaden an seinem Fahrzeug fest, nachdem er den Wagen am Mittag dort abgestellt hatte. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. (CD)

