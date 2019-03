Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geklautes Fahrrad in Wohnung gefunden

Erfurt (ots)

Auffällige laute schleifende Geräusche nahm ein Zeuge am frühen Sonntagmorgen in einem Wohnblock der Werner-Seelenbinder-Straße wahr. Vorsorglich informierte er die Polizei, die daraufhin mit Beamten zu der betreffenden Wohnung kam. Bei ihrem Eintreffen verließ ein 30-jähriger Mann mit einem Fahrrad die Wohnung. Bei der Überprüfung der Rahmennummer stellte sich heraus, dass das Mountainbike bei der Polizei in Fahndung stand. Das Fahrrad wurde daraufhin sichergestellt und gegen den 30-Jährigen eine Anzeige erstattet. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell