Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Pedelec-Fahrer

Erfurt (ots)

Mächtige Probleme hatte ein betrunkener Mann am frühen Sonntagmorgen auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Erfurt-Gispersleben. Er hatte sich zunächst etwas zu Essen bestellt. Danach verließ der Mann die Lokalität und stieg auf sein Pedelec. Er fuhr über den Parkplatz und scheiterte allerdings an einer Bordsteinkante, über die er fahren wollte. Der 31-Jährige stürzte und fiel gegen ein parkendes Auto, dessen Besitzer im Restaurant saß. Dieser eilte zu dem betrunkenen Mann und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Ein Alkoholtest zeigte auf dem Messgerät der Polizisten fast 2,00 Promille an. Er hat sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu verantworten. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell