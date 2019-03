Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Grill löste Brand aus

Sömmerda (ots)

Aufmerksame Bürger informierten am Samstagabend die Sömmerdaer Polizei über eine Rauchentwicklung in der Bahnhofstraße. Mit dem Einsatz von Polizei und Feuerwehr wurde der Brandort ermittelt. Ein Grill hatte den Brand ausgelöst, der von dem Besitzer zuvor benutzt und vermutlich nicht ausreichend abgelöscht worden war. Durch den Wind hatte sich das Feuer entfacht, so dass die Fassaden von zwei Gebäuden beschädigt wurden. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. (CD)

