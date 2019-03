Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall - Im Rausch aus der Kurve

Erfurt (ots)

Seine Alkoholisierung wurde einem 41-jährigen Autofahrer am frühen Sonntagmorgen in Erfurt-Vieselbach zum Verhängnis. Dieser befuhr die Ortsverbindungsstraße von Vieselbach in Richtung Hochstedt. In einer 90 Grad-Kurve am viadukt verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte. Glücklicherweise wurden weder andere Verkehrsteilnehmer geschädigt noch der Unfallverursacher selbst verletzt.

Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme wurde bei dem 41-Jährigen ein Atemalkoholwert von 1,52 Promille festgestellt. Da durch den Unfall Verkehrsleit- bzw. Regelungseinrichtungen beschädigt wurden, wird gegen den Fahrzeugführer nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (StSch)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Süd

Telefon: 0361 7443 0

E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell