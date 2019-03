Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe in Sömmerda auf frischer Tat gestellt

Sömmerda (ots)

Am Samstagabend des 09.03.2019 beobachtete ein Anwohner der Frohndorfer Straße in Sömmerda, wie sich zwei Personen auf der benachbarten Baustelle an den dortigen Baumaterialien zu schaffen machten und verständigte die Polizei. Durch die Beamten konnten wenig später in unmittelbarer Nähe der Baustelle zwei Personen aufgegriffen werden, als diese ihre Beute im eigenen Garten verschwinden lassen wollten. Wie sich herausstellte, ließen die Täter Dämmmaterialien im Wert von ungefähr 200 Euro mitgehen. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

